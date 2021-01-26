Минобороны: Наджмеддин Садыков в настоящее время не состоит на военной службе

Распространилась информация о том, что у Наджмеддина Садыкова возникли серьезные проблемы со здоровьем, он перенес открытую операцию на сердце в Москве.

В ответ на запрос азербайджанских СМИ в Министерстве обороны сообщили, что Наджмеддин Садыков в настоящее время не состоит на военной службе.

Отметим, генерал-полковник Н.Садыков занимал должность начальника Генерального штаба Министерства обороны.

Его имя уже удалено из официального сайта Министерства.