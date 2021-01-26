Адвокат Осман Казымов пожаловался на нарушение его прав

По словам адвоката, несанкционированное использование его имени и фотографии в печально известном отчете вызвало беспокойство среди его родственников и друзей, а также лиц, которым он оказывает юридическую поддержку.

Член Коллегии адвокатов Азербайджана, один из руководителей оппозиционной партии «Мусават» Осман Казымов выступил с обращением, в котором заявляет, что его имя и фото были незаконно использованы при подготовке отчета о «давлении» на адвокатов в Азербайджане. Обращение адвоката опубликовано в социальных сетях.

«Я не считаю нормальным использование моего имени и фотографии без спроса. В нынешней ситуации распространение подобной информации я расцениваю как попытку бросить тень на авторитет нашего государства. К сожалению, зачастую преувеличиваются имеющиеся незначительные недостатки и используются в предвзятых целях. Распространение информации о несправедливости, с которой я столкнулся 9 лет назад, считаю преднамеренным и предвзятым», - сказал адвокат.

Осман Казымов отмечает, что в 2011 году столкнулся с несправедливостью в связи со своей адвокатской деятельностью. Несмотря на то, что он являлся вынужденным переселенцем и имел на попечении трех несовершеннолетних детей, его все же исключили из Коллегии адвокатов.

«Я обратился в суд в связи со своим исключением из Коллегии адвокатов. Я был отстранен от работы на полгода. Но несмотря на всю несправедливость по отношению ко мне, я не обращался ни в какую международную организацию. Когда мое дело было на рассмотрении в суде, я обратился к министру юстиции, председателю Судебно-правового совета Фикрету Мамедову и попросил его взять под контроль судебный процесс и обеспечить объективное рассмотрение дела. Моя адвокатская деятельность была восстановлена. Все это произошло во время предыдущего руководства Коллегии», - сказал адвокат.

Осман Казымов признается, что при нынешнем руководстве Коллегии адвокатов на него не оказывалось никакого давления и он не сталкивался с беззаконием. Он также не получал никаких предупреждений из-за своей критики в адрес властей страны.

«Я очень резко критиковал и критикую власти. Но как только начались бои в Карабахе, я поддержал правительство и официально обратился для добровольного участия в боевых действиях. Нельзя забывать, что сегодня азербайджанская адвокатура ведет борьбу против беззакония. Я 27 лет был беженцем, а мои воспоминания о родительском доме были уничтожены армянскими фашистами. К сожалению, некоторые именующие себя демократическими страны и организации не только игнорировали проблемы таких беженцев как я, но и еще поддерживали страну-агрессора», - сказал адвокат.