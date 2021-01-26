Какая будет погода завтра в Азербайджане

В пятницу, 29 января, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Прогнозируется северо-западный ветер, который вечером сменится на северо-восточный, говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службе Минэкологии.

Температура воздуха на Апшероне ночью составит 4-7, днем 9-11 градусов тепла, в Баку ночью 4-6, днем 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 757 до 761 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-55%.

Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются дожди, в горных районах - снег. Днем осадков не ожидается, местами туман. Будет дуть порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью 0-5 градусов тепла, днем 8-12 градусов тепла, в горах ночью 0-4 градусов тепла, в высокогорье 0-5 градусов мороза, днем 4-8 градусов тепла.

29 января на Апшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеофакторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.