TуранБанк получил кредитную линию от престижного международного финансового учреждения

TуранБанк и Банк Торговли и Развития ECO подписали кредитное соглашение на сумму 2 миллиона долларов для расширения финансирования международных торговых операций.

Привлеченные средства позволят TуранБанку расширить импортно-экспортные операции между странами-участниками и другими странами, а также поддержать торговые операции клиентов.

Следует отметить, что договор, подписанный с Банком Торговли и Развития ECO, является третьим соглашением. Таким образом, в предыдущие годы наш банк привлекал средства от этого финансового учреждения для финансирования малых и средних предприятий (МСП) и торговли.

Странами-членами Банка Торговли и Развития ECO являются Азербайджан, Турция, Иран, Пакистан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Банк поддерживает устойчивое экономическое развитие и региональную интеграцию как в государственном, так и в частном секторах, удовлетворяя финансовые потребности различных секторов в регионе.