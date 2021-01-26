Азербайджанские таможенники пресекли незаконный ввоз в страну крупной партии золотых украшений, сообщили haqqin.az в пресс-службе Госкомтаможни.

Согласно информации, грузовик, которым управлял гражданин Азербайджана, был задержан после прохождения в страну через таможенный пост «Мазимчай». Во время устного допроса водитель заявил, что в транспортном средстве нет скрытых предметов, которые необходимо декларировать.

Однако во время осмотра на стационарном рентгеновском аппарате транспортного средства были обнаружены подозрительные линии внутри воздушного баллона. При проверке автомобиля, внутри воздушного баллона было обнаружено более 1 400 единиц золотых украшений весом 5 397 граммов, завернутых в фольгу разного цвета и обернутых липкой лентой.

По данному факту ведется расследование.