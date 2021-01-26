Toyota - мировой лидер по продажам автомобилей

По итогам минувшего года в мире реализовано 8,692 млн автомобилей под брендом Toyota. С учетом «дочерних» брендов Daihatsu и Hino японская компания продала 9,528 млн автомобилей, что позволило ей вернуть себе статус лидера по числу реализованных машин, сообщает РБК.

В течение предыдущих четырех лет лидером по продажам оставался немецкий Volkswagen, вытеснивший Toyota с первого места по итогам 2016 года. Однако в «коронавирусном» 2020 году Volkswagen смог реализовать лишь чуть более 9,3 млн машин, что на 15,2% меньше, чем годом ранее.