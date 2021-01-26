Премьер Португалии заявил об «ужасной ситуации» в стране

Португалия в настоящее время переживает "ужасный период" пандемии коронавируса COVID-19, до улучшения ситуации может пройти несколько недель, заявил телеканалу TVI премьер-министр страны Антониу Кошта.

"Не стоит питать иллюзии и полагать, что мы не переживаем тяжелейший период. И мы будем переживать этот период еще несколько недель", - сказал премьер, отметив, что ситуация в стране не просто плохая, а "ужасная".

По словам Кошты, ситуация настолько ухудшилась из-за того, что власти ослабили ограничения на период Рождества, позволив португальцам провести его в большем кругу людей. Также правительство Португалии считает, что виной всему распространение нового штамма коронавируса из Британии, для которого характерна высокая скорость заражения.