Бакинские транспортники повысили безопасность на еще одной дороге видео
В целях повышения уровня безопасности дорожного движения Бакинское транспортное агентство осуществило работы по установке светофоров и соответствующих дорожных знаков на пересечении улицы Самира Алиева с дорогой Ени Рамана.
В результате этого было обеспечено очередное движение и сведен до минимума риск дорожно-транспортных происшествий.
Помимо этого, обеспечена безопасность и комфортное передвижение пешеходов, с учетом того, что на территории расположены две школы и один детский сад.