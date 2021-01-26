Турецкие специалисты приступили к реабилитации участников войны

По приглашению Министерства по чрезвычайным ситуациям профессиональные клинические психологи и психотерапевты из Турции приступили к психологической реабилитации граждан, испытывающих морально-психологические проблемы в результате Отечественной войны. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе министерства.

Так, с 22 января по горячей линии МЧС «112» оказана психотерапевтическая помощь записавшимся на прием к специалистам около 100 участникам Отечественной войны, инвалидам, членам семей шехидов, пострадавшим от армянского террора.

Напомним, что для участия в бесплатно проводимых сеансах необходимо позвонить на горячую линию «112» МЧС.