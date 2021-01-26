Король Иордании спрогнозировал голод в Средиземноморье

По словам короля, выступившего на виртуальной сессии Давосского экономического форума, сельскохозяйственная инфрастуктура стран Северного полушария способна выдержать большие нагрузки, чем в странах Южного полушария.

Голод и нехватка продовольствия могут стать к концу года насущной проблемой ряда стран Средиземноморья на фоне кризисов, связанных с пандемией коронавируса, заявил король Иордании Абдалла II.

«Очень вероятно, что северные страны будут накапливать зерновые, что осложнит ситуацию для стран Средиземноморья от Марокко до даже Пакистана, в перспективе даже для Северной и Южной Америки», – передает российское издание «Взгляд» слова иорданского короля.

«В 2021 году продовольственная безопасность может стать той проблемой, за которой нам нужно тщательно следить», – подчеркнул Абдалла II, добавив, что у самой Иордании избыточные запасы зерновых, так как после событий «арабской весны» многие торговые соглашения с арабскими странами перестали действовать.

«При этом у многих других стран таких запасов нет. Что произойдет к концу 2021 – началу 2022 года, когда голод станет насущной проблемой стран региона?» – задается вопросом король.

В качестве примеров он привел Ливан, где кризис усугубляется рядом других факторов, Йемен, ряд стран Африки.