ЧЕ-2023: футбольная сборная Азербайджана U-21 узнала соперников
Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы-2023 по футболу среди молодежи (U-21).
Сборная Азербайджана при жеребьевке располагалась в предпоследней, 5-й корзине и попала в группу «А» вместе с Хорватией, Австрией, Норвегией, Финляндией и Эстонией.
Отборочный турнир стартует в марте 2021 года, а завершится в июне 2022-го. Победители девяти групп и лучшая команда среди занявших 2-е места напрямую попадут в финальную стадию. Еще четыре путевки между собой разыграют остальные восемь команд, которые станут в своих группах вторыми. Оставшиеся два места за хозяевами финальной стадии – Румынией и Грузией.
Финальный турнир пройдет в июне-июле 2023 года.