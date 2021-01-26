В Тертере тракторист подорвался на мине
На территории села Аскипара Тертерского района Азербайджана во время проведения сельскохозяйственных работ подорвался на мине 33-летний Эльгюн Алекперов, сообщает Trend.
Согласно информации, мужчина работал трактористом на хлопковом заводе. Во время происшествия он вспахивал землю, принадлежащую предприятию. В результате взрыва мины Алекперова госпитализировали в Центральную больницу Бардинского района. Врачи диагностировали у него осколочные ранения в области рук и лица. Пострадавшего прооперировали и поместили в реанимацию.