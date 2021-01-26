В Иране разрешили российский «Спутник V»

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» теперь можно использовать в Иране. Соответствующее разрешение выдала Организация по контролю за лекарственными препаратами и пищевыми продуктами при министерстве здравоохранения ИРИ, рассказал представитель регулятора Киануш Джаханпур в Twitter.

«Было выдано разрешение на срочное использование вакцины «Спутник V» НИИ им. Гамалеи», - цитирует его РИА Новости.

Чиновник уточнил, что разрешение было получено по итогам заседания комиссии организации, которая проверяет пригодность производимых и импортируемых лекарств.