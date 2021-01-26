В Ереване протестующие попытались прорваться в здание Кабмина обновлено 17:40
Потасовка у здания правительства Армении началась между полицейскими и сторонниками отставки премьер-министра Никола Пашиняна после того, как протестующие попытались ворваться в здание Кабмина. Об этом сообщает ТАСС.
"Мы хотим войти в здание и потребовать, чтоб Пашинян ушел в отставку", - заявил один из участников акции протеста. Полиция начала задерживать демонстрантов.
* * *
В Ереване на площади Республики проходит митинг с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и правительства, сообщают армянские СМИ.
В акции принимают участие политики, общественные деятели, деятели культуры и искусства. Отмечается, что митинг не организован Движением по спасению Родины.
Напомним, ранее в четверг по Еревану распространялись листовки с призывами «Уничтожить предателя».