Потасовка у здания правительства Армении началась между полицейскими и сторонниками отставки премьер-министра Никола Пашиняна после того, как протестующие попытались ворваться в здание Кабмина. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы хотим войти в здание и потребовать, чтоб Пашинян ушел в отставку", - заявил один из участников акции протеста. Полиция начала задерживать демонстрантов.