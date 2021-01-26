Ученые нашли уникальное средство от облысения

Исследователи провели эксперимент с участием пятидесяти человек, страдающих самой распространённой формой облысения – андрогенной алопецией. Им удалось выяснить, что авиценния морская, являющаяся одним из видов мангровых деревьев, содержит химическое вещество авицехинон-С, которое останавливает выпадение волос. Оно подавляет действие ферментов, которые приводят к повышению уровня гормонов, вызывающих облысение.

Тайские ученые обнаружили новое средство для борьбы с облысением, пишет Daily Mail.

Участники эксперимента регулярно втирали экстракт авиценнии морской в кожу головы. Ученые сделали вывод: авицехинон-С не только предотвращает облысение, но и способствует росту новых волос.

"Мы обнаружили много преимуществ у этого вида растения. Во-первых, оно не позволяет ферментам вырабатывать гормоны, способствующие облысению. Во-вторых, авиценния морская помогает организму производить белок, стимулирующий рост волос", - пояснил профессор университета Чулалонгкорна Ванчай Дикнамкул.

Ученый отметил, что большинство препаратов от облысения являются синтетическими и содержат вещества, образуемые химически синтезированными элементами. Он добавил, что такие средства имеют множество побочных эффектов, тогда как экстракт авиценнии морской состоит из натуральных компонентов.

Андрогенная алопеция — это научное название возрастного облысения, которое характеризуется залысинами, а также истончением волос на коже головы.