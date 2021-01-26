209 новых больных коронавирусом в Азербайджане

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 209 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В то же время 437 пациентов выписаны после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров Азербайджана в четверг, 28 января.



За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались восемь человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Всего в Азербайджане выявлено в общей сложности 229 793 случая заражения коронавирусом, из них 222 154 человека благополучно прошли лечение, 3 113 пациентов клиник скончались. Лечение 4 526 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период проведено 2 387 134 теста на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 7 060 - за минувшие сутки.