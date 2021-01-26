«Карабах» одержал разгромную победу и опередил «Нефтчи»

Сегодня в азербайджанской футбольной Премьер-лиге состоялся отложенный матч 5-го тура между « Карабах ом» и «Сабаилом».

Действующий чемпион, игравший на родной «Азерсун Арене», одержал уверенную победу со счетом 4:0. На 18-й минуте Овусу Квабена открыл счет в матче. На 25-й минуте Махир Эмрели упрочил преимущество хозяев. На 85-й минуте Патрик Андраде сделал счет 3:0, а точку в матче поставил все тот же Эмрели, отличившийся уже в добавленное время.

После 14 матчей у «Карабаха» 29 очков, и подопечные Гурбана Гурбанова опередили «Нефтчи», поднявшись на 1-е место.

Турнирное положение

1. «Карабах» - 29 очков (14 матчей)

2. «Нефтчи» - 27 (14)

3. «Зиря» - 23 (14)

4. «Сумгаит» - 19 (14)

5. «Габала» - 15 (14)

6. «Сабаил» - 13 (14)

7. «Кешля» - 13 (14)

8. «Сабах» - 13 (14)

Игры 15-го тура состоятся 13-14 февраля. 13 февраля «Карабах» в очном противостоянии постарается оторваться от «Нефтчи».

А до этого пройдут четвертьфинальные матчи Кубка Азербайджана. На этой стадии встретятся: «Сумгаит» - «Сабаил» (1 и 6 февраля), «Карабах» - «Габала» (1 и 6 февраля), «Кешля» - «Кяпяз» (2 и 7 февраля), «Нефтчи» - «Зиря» (2 и 7 февраля).