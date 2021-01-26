ООН согласовывает отправку оценочной миссии в Карабах

Структуры ООН продолжают согласовывать с Азербайджаном и Арменией отправку в Нагорный Карабах комплексной оценочной миссии. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

"Мы считаем полезным подключение профильных международных структур. В настоящее время в Нагорном Карабахе и прилегающих районах активно работает МККК. Что касается специализированных агентств ООН, то руководство ООН находится в контакте с азербайджанской и армянской сторонами и продолжает согласовывать модальность отправки в Нагорный Карабах комплексной оценочной миссии", - сказала она.

Россия поддерживает взаимодействие ООН с Баку и Ереваном по всем вопросам оказания гуманитарной помощи, подчеркнула Захарова.