Байден разозлил нефтяников

Президент США Джо Байден подписал указ о прекращении выдачи новых лицензий на разработку месторождений нефти и газа на государственных землях и морском шельфе. Такая мера принята для борьбы с изменением климата, пишет CNBC.

Байден также хочет удвоить производство ветроэнергетики.

«Мы слишком долго ждали, чтобы справиться с климатическим кризисом. Мы не можем больше медлить», — сказал он. Президент США настаивает на реализации климатического плана стоимостью два триллиона долларов.

Производители нефти и газа разозлились и выступили против нового указа, они планируют оспорить его в суде. «Это наказание, которое уничтожит рабочие места, нанесет ущерб экономике, сделает страну более зависимой от иностранных источников энергии», — считает президент American Exploration Энн Брэдбери. Бюджет потеряет много денег, уверены игроки рынка.