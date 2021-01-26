Раскрыта загадка дна Атлантического океана

Ученые Саутгемптонского университета в Великобритании раскрыли необычный геологический феномен, который расширяет Атлантический океан. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

Сейсмологи установили 39 сейсмометров на дне Атлантического океана в рамках экспериментов PI-LAB (пассивное отображение границы литосферы и астеносферы) и EURO-LAB (эксперимент по разведке реологической границы океанической литосферы и астеносферы). Эти данные представляют собой первое крупномасштабное изображение мантии под Срединно-Атлантическим хребтом с высоким разрешением.

Известно, что континентальные плиты Северной и Южной Америки отодвигаются от Европы и Африки со скоростью четыре сантиметра в год. Между этими континентами находится Срединно-Атлантический хребет, область расхождения плит, под которую происходит нагнетание магматического расплава. Движущаяся сила расхождения атлантических плит долгое время оставалась загадкой, поскольку Атлантический океан не окружен зонами субдукции, при которой континентальные плиты погружаются в мантию.