Золото оказалось не нужно людям

Потребительский спрос на золото в мире в 2020 году упал до минимума за последние 11 лет (до четырех тысяч тонн). Об этом говорится в отчете Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC).

На фоне пандемии людям оказалось не нужно золото, годовой спрос рухнул на 14 процентов. Также обвалились до исторического минимума показатели по реализации золотых ювелирных изделий. При этом инвестиционный спрос на металл показал рекордные значения. Он увеличился на 40 процентов, достигнув нового максимума в 1,77 тысячи тонн. Также вырос спрос на слитки и монеты (на три процента).

Цена на драгметалл в долларах увеличилась на 25 процентов за год. Предложение золота снизилось на четыре процента.