Самый богатый фонд мира поставил климатический ультиматум

Богатейшая управляющая компания мира BlackRock, контролирующая активы на более чем 8,7 триллиона долларов, поставила ультиматум участникам рынка, которые не ведут борьбу с изменением климата. Об этом сообщает VTimes.

В письме к главам компаний, в которые инвестирует BlackRock, его глава Ларри Финк указал, что перемены в инвестициях происходят быстрее, чем он ожидал. По его мнению, происходящее является началом длительного, но ускоряющегося климатического перехода, который открывает исторические возможности.

Финк напомнил, что с января по ноябрь 2020 года приток в фонды, которые делают ставку на устойчивое развитие (термин связан с безуглеродной экономикой), составил 228 миллиардов долларов. Это в два раза больше, чем в 2019 году.

По его мнению, вскоре в мире не останется ни одной компании, на бизнес-модель которой не повлияет эта ситуация. Поэтому BlackRock намерена требовать от получателей их денег планы по сведению выбросов углекислого газа до нуля к 2050 году.