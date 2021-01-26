Власти США потратили миллиарды на продуктовые талоны для бедных

Расходы властей США на программу продовольственной помощи населению возросли почти на 50 процентов в 2020 финансовом году (закончился 30 сентября). Они потратили на это 90 миллиардов долларов, пишет газета Рolitico.

Число американцев, получающих продуктовые талоны для бедных, увеличилось за год на 20 процентов (с 36 до 44 миллионов человек). В среднем каждому участнику программы ежемесячно предоставлялись талоны на 161 доллар. Из-за пандемии доходы миллионов американцев сильно сократились, многие лишились работы. В среднем 900 тысяч американцев подают заявки на получение пособия по безработице еженедельно.

Ущерб США от пандемии коронавируса оценивается в 16 триллионов долларов, заявил ранее бывший министр финансов страны Лоуренс Саммерс. Около половины этой суммы связано с потерями ВВП в результате карантина и приостановки работы некоторых секторов экономики.