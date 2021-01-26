Али Асадов собрал министров

Под руководством премьер-министра Али Асадова состоялось совещание в видеоформате, посвященное текущим проблемам в газовом хозяйстве республики, в том числе правилам эффективного и безопасного использования газа. Как говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров, на заседании были проведены обсуждения по решению существующих проблем, даны соответствующие поручения.

В заседании приняло участие руководство министерств энергетики, по чрезвычайным ситуациям, юстиции, финансов, экономики, а также Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, SOCAR и ПО “Азеригаз”.