Азербайджан признал непригодным лук из Казахстана

Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана продолжает меры контроля в связи с импортируемой в страну продукцией.

Как сообщили в Агентстве, инспекторы учреждения осмотрели 650 тонн репчатого лука, произведенного субъектом частного предпринимательства "ТИМУР" Республики Казахстан и импортируемого в Азербайджан ООО TechnicAz. Во время осмотра сотрудники АПБ взяли образцы продукции, которые были представлены лаборатории Института пищевой безопасности Азербайджана.

В результате проверок было установлено, что остаточное содержание нитратов в продукции намного превышает пределы, установленные действующим техническим регламентом, и она непригодна для употребления.

Агентство вынесло решение о непригодности продукции для употребления. В настоящее время принимаются соответствующие меры в рамках требований законодательства.