Полиция США задержала вблизи Капитолия 71-летнего мужчину с оружием

Полиция Вашингтона задержала 71-летнего мужчину с оружием и патронами рядом со зданием Конгресса США. Об этом сообщает Daily Beast со ссылкой на полицию.

Задержанным оказался Деннис Уэстовер из Западной Виргинии. Его обвиняют в хранении незарегистрированных боеприпасов и незаконном владении оружием.

Отмечается, что мужчина остановил свою машину на перекрестке примерно в 500 м от здания Капитолия, когда к нему подъехали полицейские.

В автомобиле пожилого мужчины были обнаружены два пистолета и 20 патронов к ним.