Коронавирус из Южной Африки добрался до США

Штамм коронавируса из Южной Африки добрался до США: в штате Южная Каролина обнаружили первых зараженных. Об этом говорится на сайте департамента здравоохранения штата (DHEC).

Речь идет о двух больных, их личности не разглашаются. Пока что эксперты не знают, как именно они заразились южноафриканским штаммом.

«Появление этого штамма SARS-CoV-2 — важное напоминание о том, что бой против этого смертельного вируса далеко не окончен. Пока новые вакцины против коронавируса в разработке, наши запасы ограничены. Поэтому мы должны решиться на этот бой», — заявил временный директор департамента.