Оползень в Бадамдаре: пострадали объекты и дома фото, обновлено 23:59

“Оползень в поселке Бадамдар активизировался на прежнем участке. Глава Исполнительной власти Сабаильского района Вугар Зейналов и начальник районного управления полиции, сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям и представители других уполномоченных структур немедленно прибыли на место происшествия”. Об этом журналистам сообщил заместитель главы Исполнительной власти Сабаильского района Вугар Шихмамедов.

По его словам, в ходе предварительного наблюдения выяснилось, что пострадали 1 объект общественного питания и два частных жилых дома. "В то же время во время оползня под землей остался 1 легковой автомобиль. К счастью, жертв не было".

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28 января 2021 года в 21:05 на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) поступила информация об оползне на автомобильной дороге на территории под названием "20-й участок" в Сабаильском районе Баку.

Как сообщили в пресс-службе министерства, на место происшествия были немедленно привлечены представители соответствующих ведомств МЧС, а также спасатели, на месте приняты необходимые меры безопасности и проинформированы соответствующие государственные органы.

"В ходе первичного осмотра было установлено, что расположенные рядом дома не пострадали в результате оползня. Позднее будет предоставлена дополнительная информация",- говорится в сообщении министерства.

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В поселке Бадамдар произошел очередной оползень. Фотографии с места происшествия публикует издание Qafqazinfo.

Согласно информации, в результате оползня нанесен существенный урон ряду объектов и домов.

В настоящее время сотрудники соответствующих структур проводят осмотр территории.