“Оползень в поселке Бадамдар активизировался на прежнем участке. Глава Исполнительной власти Сабаильского района Вугар Зейналов и начальник районного управления полиции, сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям и представители других уполномоченных структур немедленно прибыли на место происшествия”. Об этом журналистам сообщил заместитель главы Исполнительной власти Сабаильского района Вугар Шихмамедов.

По его словам, в ходе предварительного наблюдения выяснилось, что пострадали 1 объект общественного питания и два частных жилых дома. "В то же время во время оползня под землей остался 1 легковой автомобиль. К счастью, жертв не было".