Януковичу предъявили обвинение в госизмене

Государственное бюро расследований (ГБР) предъявило обвинение бывшему президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

В ГБР указали, что обвинение по статье «государственная измена» предъявлено в связи с подписанием в 2010 году с Россией так называемых харьковских соглашений. «Осуществлено письменное сообщение о подозрении бывшему президенту Украины в совершении государственной измены», — указывается в документе.

В декабре прошлого года Янукович изъявил желание с помощью видеосвязи поучаствовать в судебном заседании по делу о расстреле Евромайдана. Он обратился в Печерский районный суд Киева «с требованием обеспечить его личное участие путем видеоконференции в процессе по рассмотрению ходатайства офиса генпрокурора об избрании ему меры пресечения в деле Майдана».