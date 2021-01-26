Украина ввела санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций против юридических и физических лиц из России. Указ опубликован на сайте главы государства.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 января 2021 "О внесении изменений в решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 декабря 2020 года"», — говорится в документе. Также указывается, что контроль за выполнением решения СНБО Украины возложить на секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны.

Сам санкционный список на сайте не опубликован. Одно из решений СНБО засекречено.