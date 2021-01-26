Азербайджанские розы теперь и на грузинском рынке

На этой неделе в Тбилиси была отправлена первая партия роз. Поставки будут еженедельными. Грузия рассматривается как хоть и небольшой, но близкий и стабильный рынок. Если до сих пор Грузия импортировала розы из Кении, Эквадора и Армении, то отныне жители соседнего государства смогут оценить и азербайджанскую продукцию.

В Грузию были экспортированы 10 разновидностей роз, включая уникальный вид ярко красной розы «Алов», которая впервые в мире специально была выведена и выращена компанией Azerbaijan Flowers Company.

Как известно, цветоводство – одна из традиционных отраслей сельского хозяйства в Азербайджане. Наряду с этим, к примеру, в России именно азербайджанцы активно занимаются цветочным бизнесом. Однако продают они в основном цветы, привезенные из Голландии, а также из вышеупомянутых Эквадора и Кении. Теперь же наши соотечественники смогут реализовывать на российском рынке продукцию из Азербайджана.

По словам соучредителя компании AFC Рауфа Халилова, первый успешный опыт экспорта продукции задает четкое направление для дальнейшего развития экспортной деятельности с целью представить на мировом рынке высокий стандарт азербайджанской розы.

AFC – перспективный и относительно молодой проект, созданный холдингами LU-MUN и ISR. Теплицы компании расположены на территории в три гектара в поселке Гала. За два года продукция AFC под брендом Baku Roses прочно укрепила свои позиции на внутреннем рынке роз.