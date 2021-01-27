Как сообщили haqqin.az в пресс-центре Государственной пограничной службы, 14 января, в результате проведенных совместно с сотрудниками Государственного таможенного комитета оперативно-розыскных мероприятий близ села Курундж Джалилабадского района на служебной территории пограничного отряда «Гёйтепе» был обнаружен бесхозный пакет.

В результате оперативно-розыскных мероприятий пресечен незаконный ввоз на территорию Азербайджана 8 кг 920 г наркотических веществ, обнаружены 3 единицы огнестрельного оружия.

При осмотре было установлено в пакете наличие 8 кг 350 г наркотиков (5 кг 900 г опиума», 1 кг 700 г - метамфетамина и 750 г - героина).

26 января пограничное патрульное судно, несущее службу в южном направлении Каспийского моря, обнаружило и изъяло 1 пакет с марихуаной весом 570 г и 2 блоками сигарет марки Marllboro.

В результате мероприятий, проведенных в течение месяца сотрудниками Государственной пограничной службы и Министерства внутренних дел на приграничных территориях, на территории села Алаша Астаринского района был обнаружен спрятанный в водоканале пистолет марки Perfecta (калибр 8 мм), в лесистой местности на территории села Тиканлы Габалинского района – охотничье ружье (калибр 16 мм) и 6 патронов, в лесном заповеднике «Караязы» на территории села Садыглы Агстафинского района было обнаружено и изъято 1 ружье (калибр 16 мм).

Следственные мероприятия продолжаются.