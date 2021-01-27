В Армении арестовали пытавшихся захватить здание Кабмина
Следственный комитет Армении задержал пять подозреваемых в попытка захвата здания правительства, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК.
Следователи возбудили уголовное дело по статье за попытку захвата, совершенную группой людей по предварительному сговору.
В четверг протестующие, требовавшие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, попытались ворваться в здание правительства Армении, но их оттеснила полиция. Силовики задержали 26 человек.