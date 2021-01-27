МЧС: землетрясение на Каспии привело к активизации оползня в Бадамдаре

Землетрясение силой 4,5 балла, произошедшее накануне в Каспийском море, привело к активизации оползня в Бадамдаре, заявил заместитель начальника Государственного агентства по контролю безопасности на строительстве Министерства по чрезвычайным ситуациям Эльхан Асадов, прибывший в зону оползня на Бадамдарское шоссе в Сабаильском районе Баку.

«В результате оползня пострадали два частных жилых дома и объект общепита, деятельность которого была приостановлена МЧС», - сообщил Э.Асадов.

Напомним, накануне вечером в Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,5 балла. Подземные толчки были зафиксированы на глубине 60 километров. Землетрясение в прибрежных районах ощущалось до 3 баллов.

