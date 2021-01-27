Свыше 1700 членов семей шехидов и ветеранов войны привлечены к программе самозанятости

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения, в послевоенный период в программе самозанятости участвовали более 1700 человек, 900 из них - члены семей шехидов. Участникам программы предоставляются краткосрочные активы для создания предприятий в различных сферах экономической деятельности и небольших ферм с учетом их пожеланий и трудовых навыков.

Оперативно было решено трудоустройство 300 членов семьи шехидов и ветеранов. Их привлекали к оплачиваемым общественным работам и трудоустроили в рамках программы софинансирования части зарплаты.