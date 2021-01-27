В Баку столкнулись грузовик и автобус Есть пострадавшие
Сегодня утром на Бинагадинском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщили в Бакинском транспортном агентстве, пассажирский автобус (10 TG 635) регулярного маршрута 108A, временно обслуживаемый ООО Manella, столкнулся с грузовиком-бетономешалкой.
Бакинское транспортное агентство проводит соответствующее расследование. Сотрудники выехали на место происшествия. Глава ООО Manella Гурбанали Исмаилов был вызван в Агентство.
В результате столкновения 3 человека были госпитализированы в городскую больницу № 3 с различными травмами. Один человек отказался от госпитализации. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.