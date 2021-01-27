Руины Агдама в объективе National Geographic
Журнал National Geographic (издание Национального географического общества США) опубликовал на своей странице в Instagram фотографии разрушенного в результате армянской оккупации азербайджанского города Агдам.
В публикации говорится, что от недавно освобожденного от почти 30-летней оккупации азербайджанского города Агдам, где когда-то проживали 40 тысяч человек, остались лишь руины: "Уцелела лишь главная мечеть, остальные здания были снесены или разрушены за годы, прошедшие после захвата города в 1993 году".
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