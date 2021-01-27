Бадасяна арестовали за призыв убить Пашиняна

Вагану Бадасяну, который накануне предложил уничтожить премьер-министра Армении Никола Пашиняна, предъявлено обвинение, в суд представлено ходатайство о его аресте. Об этом заявил адвокат последнего Араик Папикян, передает «Новости Армении».

По его словам, Бадасяну предъявлено обвинение по статье 301 УК Армении (публичные призывы к насильственному захвату власти, нарушению территориальной целостности или насильственному свержению конституционного строя).

В. Бадасян в беседе с журналистами заявил о том, что премьер-министр Никол Пашинян должен уйти. «Если не уходит, то, значит, мы уничтожим его физически, при помощи оружия. Я начну организовывать процесс». После этого его задержала Служба национальной безопасности Армении.