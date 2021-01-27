Малейка Аббасзаде раскрыла дату экзаменов

Стали известны даты экзаменов, которые планируется провести в этом году. Об этом на пресс-конференции сказала председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.

Она отметила, что вступительный экзамен в магистратуру (1-я попытка) состоится 28 февраля.