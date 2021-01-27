Детский Паралимпийский комитет о предпринятых в прошлом году инициативах
Детский Паралимпийский комитет (ДПК), функционирующий при поддержке Azercell с 2014 года, не прекращает свою деятельность даже во время пандемии. В 2020 году тренеры комитета организовали виртуальные тренинги, проводя для детей онлайн-занятия. Это помогало молодым спортсменам оставаться активными и препятствовать возникновению у них возможных психологических проблем и депрессии в период карантинного режима из-за коронавируса COVID-19.
Несмотря на ограничения, в 2020 году начали свою работу региональные отделения комитета. Так, в прошлом году филиалы ДПК были открыты в Лянкяране, Агджабади, Гяндже и Гусаре. В этих городах, где действуют секции по дзюдо, пауэрлифтингу, горным лыжам и сноуборду, была проведена предварительная отборочная работа. Уже начались тренировки с детьми, входящими в комитет по этим регионам.
В связи с переносом всех массовых мероприятий в нашей стране из-за распространения вируса COVID-19 традиционные финальные соревнования среди детей-паралимпийцев в прошлом году не состоялись. Однако средства, выделенные на организацию Детских Паралимпийских Игр, были направлены на приобретение нового спортивного инвентаря, а именно, качественных мячей для состязаний по бочча.