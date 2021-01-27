«В соответствии с межгосударственным договором между Арменией и Россией, один российский телеканал получит республиканский слот, без участия в конкурсе и лицензии, и два российских телеканала получат столичные слоты, и будут транслироваться в Ереване», — заявил он.

У властей Армении появились рычаги воздействия на вещание российских телеканалов на территории республики, сообщил председатель Национальной комиссии по телевидению и радио страны Тигран Акопян.

Теперь телеканалу «РТР-Планета» армянской стороной будет предоставлено право вещания в общественном мультиплексе на всей территории страны, а двум телеканалам («Россия-Культура» и «Первый канал. Всемирная Сеть») — на территории столицы Армении. Правда, при соблюдении пяти обязательных условий:

- Проявлять уважение к памятным для Армении или армянского народа датам.

- В траурные дни не вещать развлекательные программы.

- Не вмешиваться в избирательные процессы в Армении.

- Уважать нормы чрезвычайного или военного положения.

- Исключать вещание контента, унижающего национальное достоинство армян.

И тут совершенно необходимо будет напомнить, что всего несколько месяцев назад, в июле 2020 года Ереван вообще ограничивал вещание российских каналов, мотивируя это тем, что, как утверждал все тот же Тигран Акопян, они «несут угрозу национальной безопасности Армении».

Тогда представители властей демонстративно нанесли очередной удар по отношениям Москвы и Еревана – а потом грянула 44-дневная Отечественная. И вся армянская гордость, самостоятельность и национальная безопасность свелась к истошным воплям: «Россия, спаси! Путин, помоги! Что ж вы нас, братья, бросаете!»

А теперь страсти поулеглись, от пятой точки – благодаря усилиям Москвы и мудрым подходам Баку – у Еревана слегка отлегло, ту часть тела, которой там думают, больше не припекает. Самое время вновь пробудиться армянской «гордости», самое время продемонстрировать феерическую глупость и наглость – поскольку иными словами условия Еревана российским телеканалам не назовешь.

Что примечательно – многочисленное российское «заармянство», все эти милоновы, затулины и прочие, данную тему обошли полным молчанием. Поскольку любое их выступление по данному поводу наткнулось бы на достаточное жесткую реакцию российской общественности: «Так кого вы нам в самые ближайшие партнеры и союзники пропихиваете?»