Наглость в отношении России – второе счастье в Армении наш комментарий
У властей Армении появились рычаги воздействия на вещание российских телеканалов на территории республики, сообщил председатель Национальной комиссии по телевидению и радио страны Тигран Акопян.
«В соответствии с межгосударственным договором между Арменией и Россией, один российский телеканал получит республиканский слот, без участия в конкурсе и лицензии, и два российских телеканала получат столичные слоты, и будут транслироваться в Ереване», — заявил он.
Теперь телеканалу «РТР-Планета» армянской стороной будет предоставлено право вещания в общественном мультиплексе на всей территории страны, а двум телеканалам («Россия-Культура» и «Первый канал. Всемирная Сеть») — на территории столицы Армении. Правда, при соблюдении пяти обязательных условий:
- Проявлять уважение к памятным для Армении или армянского народа датам.
- В траурные дни не вещать развлекательные программы.
- Не вмешиваться в избирательные процессы в Армении.
- Уважать нормы чрезвычайного или военного положения.
- Исключать вещание контента, унижающего национальное достоинство армян.
И тут совершенно необходимо будет напомнить, что всего несколько месяцев назад, в июле 2020 года Ереван вообще ограничивал вещание российских каналов, мотивируя это тем, что, как утверждал все тот же Тигран Акопян, они «несут угрозу национальной безопасности Армении».
Тогда представители властей демонстративно нанесли очередной удар по отношениям Москвы и Еревана – а потом грянула 44-дневная Отечественная. И вся армянская гордость, самостоятельность и национальная безопасность свелась к истошным воплям: «Россия, спаси! Путин, помоги! Что ж вы нас, братья, бросаете!»
А теперь страсти поулеглись, от пятой точки – благодаря усилиям Москвы и мудрым подходам Баку – у Еревана слегка отлегло, ту часть тела, которой там думают, больше не припекает. Самое время вновь пробудиться армянской «гордости», самое время продемонстрировать феерическую глупость и наглость – поскольку иными словами условия Еревана российским телеканалам не назовешь.
Что примечательно – многочисленное российское «заармянство», все эти милоновы, затулины и прочие, данную тему обошли полным молчанием. Поскольку любое их выступление по данному поводу наткнулось бы на достаточное жесткую реакцию российской общественности: «Так кого вы нам в самые ближайшие партнеры и союзники пропихиваете?»
Впрочем, и без того российские социальные сети кипят:
- «Чудны дела твои, Господи! На протяжении веков живы только благодаря России. И надо же - требования выдвигают! Разве может стратегическое местоположение оправдывать плевки в лицо дающему жизнь?»
- «Ага, а потом деньги будут клянчить. Помогите нам бедным, несчастным».
- «Исключать вещание контента, унижающего национальное достоинство армян", - а вы сами для этого что сделали? Пока ваше поведение (как на международном уровне, так на бытовом) только провоцирует появление такого «контента».
- «Упаси нас Всевышний от таких союзничков. А с врагами мы и сами управимся».
Вот только самые приличные комментарии на беспрецедентное заявление Еревана про «пять условий» и «рычаги воздействия на вещание российских телеканалов на территории Армении».
Что ж, свое понимание «благодарности в отношении России» Ереван в очередной раз продемонстрировал в полной мере. Но история эта совершенно не закончена. Еще немного времени пройдет – и именно Москва окажется в изложении армян главной виновницей всех своих бед. Именно она будет назначена ответственной за то, что адекватность навсегда покинула армянский истеблишмент, а разум махнул рукой, грязно выругался и ушел из Еревана насовсем.
Армянское руководство пыталось подсластить пилюлю России тем, что американский CNN тоже прекратит вещание в Армении. Но это вещи совершенно не сопоставимые. Российские СМИ востребованы у значительной части, если даже не большинства армянского населения. Доказательством этому служит, например, состав каналов в армянских коммерческих кабельных сетях, составляемых по рыночному принципу на основе предпочтений людей – львиную долю этих каналов составляют именно российские.
Но кто в Ереване сейчас об этом задумывается? Ущемленное и оттого обвисшее армянское эго требует поднимающих национальную гордыню поступков. Пусть идиотских, пусть совершенно бессмысленных.
Когда адекватность и мудрость ушли – остается только тешить себя байками о собственном величии, плевать в руку дающего и стрелять себе в ногу. Чем армянские элиты сейчас с увлечением и занимаются.