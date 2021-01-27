В Азербайджане откажутся от трудовых книжек

В 2020 году мы начали создавать подсистему трудовых отношений и занятости. Об этом на сегодняшней пресс-конференции на тему "Переход к цифровой занятости и меры активной занятости: цели на 2021 год" сказал председатель Государственного агентства занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Мустафа Аббасбейли, сообщает haqqin.az.

Он отметил, что данная система позволит цифровизировать трудовое законодательство, политику занятости, администрирование в этой сфере.

"Это позволит поэтапно отменить трудовые договора на бумажных носителях, а также вывести из оборота трудовые книжки. Кроме того, в электронную плоскость планируется перевести командировочные листы, приказы, штатные расписания и другие документы на бумажных носителях", - сказал глава Госагентства.