Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Агдаме

Сегодня, около 11:00, руководитель отделения Национального агентства Азербайджана по очистке территорий от мин Эльмаддин Мирзоев, командированный в Агдамский район для поиска неразорвавшихся боеприпасов, в результате попадания на мину получил травму пяточной области левой ноги и многочисленные осколочные ранения, сообщили haqqin.az в правоохранительных органах.

Возбуждено уголовное дело по статьям 100.2 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 116.0.6 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов) Уголовного кодекса Азербайджана.