Чавушоглу: Мир на Южном Кавказе отвечает интересам всех стран региона

Мир на Южном Кавказе отвечает интересам всех стран региона, в особенности Армении. Поэтому мы ожидаем от Еревана конструктивных шагов в данном направлении.

Как сообщает «Анадолу», об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с иранским коллегой Мохаммедом Джавадом Зарифом в пятницу в Стамбуле.

По словам Чавушоглу, он обсудил с Зарифом ситуацию в регионе, в том числе в Сирии и на Южном Кавказе.