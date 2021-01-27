Вакцинированные от COVID иностранцы смогут въезжать в Грузию

Власти Грузии с 1 февраля, после восстановления регулярного авиасообщения разрешают посещение страны всеми иностранцами, которые сделали прививку от коронавируса любой вакциной. Об этом заявила на брифинге министр экономики и устойчивого развития республики Натия Турнава.

"Предъявив на границе документ о прохождении полного курса вакцинирования от коронавируса вакциной любого типа, что означает две полные дозы, граждане любой страны без проблем смогут въехать в Грузию", - цитирует ТАСС грузинского министра.