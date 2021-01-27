Если Азербайджан пригласит европейские компании к восстановлению освобожденных территорий, то многие из них, скорее всего, захотят участвовать в этом, сказал журналистам глава представительства Евросоюза в Азербайджане Кестутис Янкаускас.

"Предстоит большая работа по восстановлению освобожденных территорий, и она будет реализована быстрее, если все будут вовлечены в эту работу. Мы обсуждаем с Азербайджаном общие планы и возможности восстановления освобожденных территорий, что, возможно, будет сделано в сотрудничестве и с другими организациями. Проекты ЕС применимы ко всей стране", - сказал Янкаускас.