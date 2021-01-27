Центробанк сохранил учетную ставку
Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) приняло решение о сохранении учетной ставки стабильной. Об этом заявил председатель Центробанка Эльман Рустамов, выступая на онлайн-пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора.
Таким образом, учетная ставка сохранилась на уровне 6,25%, нижний предел процентного коридора - 5,75%, верхний предел процентного коридора - 6,75%.
Напомним, следующее решение по параметрам процентного коридора будет принято 19 марта.