Центробанк сохранил учетную ставку

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) приняло решение о сохранении учетной ставки стабильной. Об этом заявил председатель Центробанка Эльман Рустамов, выступая на онлайн-пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора. 

Таким образом, учетная ставка сохранилась на уровне 6,25%, нижний предел процентного коридора - 5,75%, верхний предел процентного коридора - 6,75%.

Напомним, следующее решение по параметрам процентного коридора будет принято 19 марта.

 