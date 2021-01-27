Футбольная сборная Азербайджана не хочет играть с Катаром в Лондоне

В марте сборную Азербайджана по футболу ожидает старт в отборочном турнире чемпионата мира-2022. 24 марта наша команда должна сыграть в гостях с Португалией, 27 марта – на выезде с Катаром, а 30 марта – дома с Сербией.

Как известно, сборная Катара приглашена в нашу отборочную группу на внеконкурсной основе для более удачной подготовки к домашнему чемпионату мира. Катар будет проводить свои домашние матчи в Европе и пока официально не объявлено, в какую именно страну сборной Азербайджана придется лететь из Португалии. Однако по словам исполнительного вице-президента АФФА Эльхана Мамедова, Футбольная ассоциация Катара намерена играть в Лондоне, который на сегодняшний день из-за пандемии фактически является закрытым городом.

«Нас ждет очень сложный процесс, - заявил исполнительный вице-президент АФФА в ходе сегодняшней пресс-конференции. - Сначала выезд в Португалию, затем гостевой матч с Катаром, а потом домашняя игра с Сербией. По предварительной информации, Ассоциация футбола Катара хочет играть в Лондоне, но Великобритания сегодня – закрытая страна и туда запрещены полеты. Возможно, в марте ситуация будет лучше, но на данный момент лететь туда очень рискованно, и мы уведомили об этом Катарскую Ассоциацию.

Наверное, если было бы одно централизованное решение, то было бы лучше. А так в каждой стране свои законы, и УЕФА, конечно, очень сложно, так как у нее 55 членов. А ведь помимо матчей сборных, есть еще и клубные соревнования».