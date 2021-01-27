В Конгрессе США нашли «внутренних врагов»

Спикер палаты представителей Конгресса США, демократка Нэнси Пелоси захотела получить от государства больше денег на обеспечение безопасности в Капитолии и его защиту от «внутренних врагов». Об этом сообщает The Independent.

По словам Пелоси, после штурма Капитолия, который предприняли сторонники 45-го президента США Дональда Трампа в начале января, все больше членов Конгресса начинают беспокоиться по поводу своей безопасности. При этом, считает политик, Капитолий может столкнуться с угрозой не только внешней, но и внутренней.

«Это значит, что у нас есть члены Конгресса, которые хотят принести в здание оружие и которые угрожали расправой другим членам Конгресса», — пояснила спикер палаты представителей. По ее мнению, в таких условиях необходимо увеличить финансирование системы безопасности Капитолия.

Точную сумму требуемых дополнительных средств политик не назвала. Кого именно она считает внутренними врагами, Пелоси также не уточнила.