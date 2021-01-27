Япония проведет Олимпиаду в 2021 году

Япония проведет Олимпиаду и Паралимпиаду в Токио летом 2021 года. Как сообщают российские СМИ, об этом журналистам заявил премьер страны Есихидэ Суга.

Напомним, ранее глава финансового управления штата Флорида в США Джимми Патронис предложил Международному олимпийскому комитету (МОК) рассмотреть возможности переноса летних Олимпийских игр в 2021 году из Японии в США.

Он отметил, что Флорида располагает необходимыми возможностями для проведения такого крупного турнира. И даже во время пандемии в штате разрешалось проведение спортивных мероприятий.

При этом вице-президент Международного олимпийского комитета Джон Коутс заявил, что Игры в Токио в 2021 году пройдут, независимо от ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Напомним, изначально соревнования должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии их перенесли на год – с 23 июля по 8 августа 2021 года.